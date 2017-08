Ningú no vol marxar

Que el Barça no aconseguís fer un tercer equip per competir en la segona divisió B està comportant molts maldecaps en la confecció de la plantilla del filial la temporada que ve. Quinze dies abans de començar la competició, el conjunt blaugrana té una saturació de jugadors, perquè l’operació sortida està costant molt. El club s’ha reunit amb diversos equips catalans de la segona B per parlar de cessions, però els jugadors que haurien de marxar cerquen una oportunitat a l’equip, en la segona A o a l’estranger.

El Barça va tancar diversos fitxatges a finals de la temporada passada pensant a reforçar un tercer filial que no es va fer. Trápaga (Vila-real B), Moha (Badalona) i Jorge Cuenca (Alcorcón) havien d’acompanyar diversos jugadors que sortien del juvenil (Bueno, Alasana, Fati, Lee i Guillemenot) o bé aquells que, per altres motius necessiten rodatge (Vilanova i Paik). Excepte Cuenca, que no destorba perquè ocupa fitxa del juvenil (igual que Oriol Busquets i Abel Ruiz) tots ells hauran de buscar una sortida perquè el club no veu que puguin donar un rendiment immediat en la segona A. I tots ells s’afegeixen a aquells que tenen contracte, però que no compten per a Gerard: Quintillà, Nili, Cámara, Moi Delgado i Abeledo.

El Barça s’ha reunit amb diversos clubs de la segona B per tancar cessions –alguns clubs esperaven obtenir fins a quatre jugadors de cop–, però s’han trobat amb la negativa dels jugadors que volen esprémer al màxim les seves oportunitats al filial, o bé provar sort a la segona A o a l’estranger. És el cas del davanter Jeremy Guillemenot, a qui els blaugrana volien enviar a un català de la segona B per seguir la seva progressió –el Sabadell hi havia mostrat molt d’interès–, però el jugador va declinar la proposta perquè vol tornar a jugar al seu país. Tot i això, s’espera que a finals d’aquesta setmana la sortida de la majoria estigui resolta.

Cinc incorporacions?