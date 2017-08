Qui t’ha vist... i qui et veurà

El Girona no ha escatimat esforços ni diners per deixar la instal·lació municipal a l’altura de la categoria on jugarà l’equip. Fa setmanes que Montilivi està cap per avall i viu dies de màxima efervescència, amb operaris amunt i avall actuant en molts fronts oberts que sembla que no s’hagin de tancar mai, però que estaran acabats per poder rebre el dissabte dia 19 –onze dies– l’Atlético de Madrid. La previsió és que tot estigui a punt menys el nou enllumenat, una obra de complexitat que començarà en els propers dies.

La inversió l’ha assumit íntegrament el club i ha estat majúscula, perquè no ha estat ni de bon tros un rentat de cara superficial. El cost total supera els 4 milions d’euros, i més del 90% d’aquesta despesa se l’enduen tres grans actuacions: la nova gespa (s’ha canviat tot el drenatge de l’estadi), les noves graderies (l’ampliació del gol nord i la preferent incrementaran l’aforament en 4.000 seients) i el nou enllumenat (quatre cops més potent que l’actual).

No fa ni quinze anys que Montilivi era un camp en ruïnes. De fet, el 2004 es va esfondrar tota la part de la preferent i el gol sud). La primera actuació a fons –tot i que no tant com l’actual– de Montilivi es va fer a les portes del debut de l’equip a segona divisió A, la temporada 2008/09.