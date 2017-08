Un problema extra

A la gran concentració de futbolistes que té a la plantilla, el Barça B té un problema afegit: l’acumulació de jugadors extracomunitaris. Les dues places que permet la lliga ja estan assignades, per l’hondureny Choco Lozano i pel brasiler Vitinho, però el conjunt blaugrana no ha pogut fer lloc al coreà Paik, que està quadrant una gran pretemporada. Lee, sobre el qual hi havia més dubtes, també s’haurà de buscar la vida fora del club, com a mínim, aquesta temporada.

L’ascendència de Lozano i Vitinho dins del grup, amb molt de protagonisme durant els partits de pretemporada farà que el Barça B aposti per aquests dos jugadors i els atorgui les dues places d’extracomunitaris. L’efecte directe d’aquesta decisió és que dues apostes fortes del futbol base del club en els últims anys, Paik i Lee, hagin de buscar-se la vida per continuar progressant amb minuts.

El Barça s’haurà de desprendre d’un dels seus millors jugadors de la pretemporada. Paik no només ha tingut protagonisme en l’esquema de Gerard López, sinó que, a més, ha ofert un molt bon nivell, especialment en un equip que va curt d’extrems. Res d’això, però, li impedirà haver-se de buscar la vida en forma de cessió, ja que en el si del club confien en la seva progressió –i fins i tot li veuen un cert rendiment immediat–, però el fet de ser extracomunitari l’obliga a marxar. El jugador coreà ja té diverses propostes per marxar cedit, però la seva intenció és jugar cedit a segona A o a l’estranger. La segona B seria el seu destí ideal, perquè no hi ha límit d’extracomunitaris i perquè no suposa un risc tan gran per a qui hi aposti (fa quasi quatre anys que no juga per culpa de la sanció FIFA).

El cas del seu compatriota Lee és diferent, ja que no ha tingut ni un sol minut en la pretemporada i tot fa pensar que el club no compta amb ell, després d’un curs discret al juvenil A. El jugador va tornar tard amb un permís del club i no està implicat ni tan sols en la dinàmica del grup. Lee, però, acaba el seu contracte el 2019 i vol esgotar les possibilitats de quedar-se al Barça.