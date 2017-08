Els últims retocs

Feina feta no fa destorb. Els catalans de la divisió de bronze encaren l’última setmana de pretemporada amb les plantilles força configurades des de fa dies, tot i que, com és normal, han deixat per última hora els darrers retocs: encara esperen trobar alguna oportunitat de mercat per fer un salt qualitatiu o acabar de reforçar alguna posició en concret.

El Sabadell, però, encara haurà de treballar una mica més, perquè amb només 14 jugadors encara té tots els fronts oberts. Després d’un estiu mogut en l’aspecte institucional i d’un canvi de rumb en la planificació esportiva, el conjunt arlequinat està treballant a corre-cuita per fer un equip competitiu i amb aspiracions de ser a la zona alta amb només quatre renovacions respecte a l’any passat. Així doncs, encara falten per arribar tres jugadors contrastats i experimentats en la categoria, mentre que alguns joves del filial també aspiren a entrar en els plans de Toni Seligrat.

La guerra pel gol