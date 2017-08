Muniesa reactivarà l’eix central

Marc Muniesa té un peu i mig a Montilivi, per no dir tots dos. En les properes hores s’hauria d’anunciar l’operació, que tindrà un cost econòmic important per al Girona si el futbolista arriba en propietat i no pas com a cedit. L’Stoke City, que el tenia lligat fins al 2019, va començar a assumir la marxa del selvatà quan va sortir al mercat decidit a buscar un altre central i va aconseguir que el Chelsea li deixés Kurt Zouma.

El Girona no té temps per perdre –ni amb Muniesa ni amb els cinc reforços que encara li falten per deixar enllestida la plantilla– i el més normal és que la revisió mèdica del jugador, l’anunci de la seva incorporació i la seva integració al grup vagin encadenades. De fet, si res no es torça, Muniesa hauria de debutar amb el Girona divendres a Olot i jugar també uns minuts dissabte a Reus havent fet ja tres o quatre entrenaments.

Esquerrà i tècnic