Un doblet de Mesa manté la bona línia en la preparació

El Nàstic continua acumulant quilòmetres de qualitat en la pretemporada i ahir va tornar a mostrar una molt bona cara contra un rival de la mateixa categoria, el Saragossa. Maikel Mesa va ser el principal artífex d’un triomf que els grana no van tenir coll avall des del principi, ja que l’equip de Carreras no va dominar el partit fins al segon temps.

En el primer, els grana estaven incòmodes damunt del terreny de joc fins al punt que el tècnic va col·locar tres centrals, un fet alimentat per l’absència que té en el flanc dret de la rereguarda. Tot i això, el Nàstic va marxar cap als vestidors en el descans amb avantatge, ja que Maikel Mesa va culminar una transició ràpida. Tot just sortir del descans, però, el Saragossa va empatar per mitjà de Borja Iglesias, que va executar un penal comès per Suzuki. La reacció grana va ser immediata i Mesa va culminar el doblet després de rematar una centrada d’Omar. Per davant en el marcador, el Nàstic no va deixar cap opció i va tenir més de mitja hora de domini rotund. Només Alain (75’) amb un xut creuat va pertorbar la tranquil·litat de Dimitrievski.