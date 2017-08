El Lleida s’endú l’homenatge

El Reus va sumar la tercera derrota de la pretemporada en el penúltim test de preparació abans de l’inici de lliga. En la primera edició del trofeu Emili Vicente, va ser el Lleida el que es va endur l’homenatge a qui va ser entrenador dels dos equips, traspassat el mes de maig passat.

De seguida, el Lleida va encarrilar la victòria gràcies a una diana ben matinera de Marc Nierga. El davanter va ser murri i va aprofitar una badada defensiva de la rereguarda roig-i-negra. A partir d’aquí, l’equip de López Garai va fer prou mèrits per equilibrar el partit fins al punt que Oliveros va haver de brillar en diverses ocasions per mantenir la victòria a casa. Miramon i Fran Carbia van topar amb l’exporter de l’Hospitalet en una doble ocasió molt interessant per als visitants (20’). El porter blau també va brillar en una altra oportunitat, ja vora el descans, de Máyor quan va endevinar les intencions del davanter en un un contra un. Miramon (42’), també va tenir l’oportunitat de l’empat però la seva rematada després d’una centrada de Migue va sortir fregant el travesser.

En el segon temps, la intensitat del partit va baixar i, fruit dels nombrosos canvis i aturades, es va veure molta menys acció. Tot i això, l’àrbitre va anul·lar una diana de Moussa que hauria significat la sentència del partit per al Lleida (52’). Els blaus van tenir diverses ocasions per fer-ho, i fins i tot Javi López va disposar d’un penal a favor que va enviar als núvols. Máyor, per part reusenca, va ser l’home més actiu dels últims minuts, però les seves rematades no van trobar el camí del gol.