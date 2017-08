L’Olot i el Reus, dos testos per seguir calibrant l’equip

El Girona afronta la recta final de la pretemporada amb la disputa dels últims partits amistosos. El conjunt gironí en disputarà dos entre avui i demà, tots dos a domicili, el primer al camp de l’Olot (19 h) i el segon a Reus (demà a les 20 h i retransmès per Esport3). Seran els últims dos partits del Girona abans d’afrontar la frenètica setmana vinent, en què l’equip dirigit per Pablo Machín rebrà la visita del Manchester City dimarts en el Trofeu Costa Brava (a les 18 h) i el dissabte, l’Atlético de Madrid en l’històric debut a la primera divisió (20.15 h).

Pel que fa als dos testos més imminents, contra l’Olot (2a B) i el Reus (2a A), a Pablo Machín li hauria agradat jugar contra dos rivals de més categoria, però també vol aprofitar els dos enfrontaments per continuar rodant l’equip. “Hauríem preferit jugar dos amistosos d’una mica més de nivell, perquè així hauríem mesurat el nostre potencial abans de l’inici de lliga, però sabem que la planificació és complicada i l’hem hagut de variar sobre la marxa. Tot i així, aquests dos partits ens serviran per continuar amb la dinàmica d’acumular minuts de competició, la idea és que la gran majoria de jugadors puguin acumular 90 minuts per seguir amb la càrrega de treball i arribar a l’última setmana de pretemporada en les millors condicions”, va comentar el tècnic de Gómara, que també va fer referència als reforços que fan falta a l’equip: “No és cap novetat que encara falta gent per arribar, el nombre concret de fitxatges dependrà de les possibilitats que donin el mercat i l’economia, però sí que tenim clar el que volem i queden per arribar jugadors que no haurien de ser actors secundaris. Si hem esperat fins ara és perquè volem mirar totes les possibilitats que hi ha i que la gent que vingui sigui gent que pugui tenir molt de nivell per al nostre equip.”

Pel que fa al partit d’avui contra l’Olot, que també servirà d’homenatge a Abel Solé –excapità del conjunt olotí i que s’ha retirat aquest estiu després d’una llarga trajectòria en el club presidit per Joan Agustí–, el Girona tindrà en principi les baixes ja conegudes de Juanpe, Carles Planas i Eloi, que continuen recuperant-se dels respectius problemes físics, mentre que l’equip dirigit per Martín Posse no podrà disposar dels lesionats Kike Sánchez i Dembo.

D’altra banda, el Girona visitarà demà el camp del Reus, un equip que de moment ha tingut una pretemporada d’allò més exigent després d’haver-se enfrontat amb equips de la primera divisió, com el Vila-real i l’Athletic de Bilbao.