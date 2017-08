Juan Cámara, quilòmetres per a la banda esquerra

L’esquerrà Juan Cámara es va convertir ahir en la vuitena incorporació d’aquest mercat d’estiu per al Reus. El conjunt roig-i-negre va fer oficial l’arribada del jugador andalús que és, encara, propietat del Barça, ja que arriba com a cedit per a només una temporada. De mica en mica, els roig-i-negres van tancant la plantilla, a la qual li falten dues o tres peces, entre les quals es troba el desitjat davanter centre.

Juan Cámara ja es va entrenar ahir a la tarda amb els seus nous companys instants després que el Reus i el Barça comuniquessin la incorporació per al conjunt roig-i-negre. El jugador andalús, que pot actuar per tota la banda esquerra ja sigui com a lateral, carriler o atacant, no entrava en els plans del filial blaugrana i li estava buscant una sortida. Cámara va signar la renovació pel Barça la temporada passada per un any amb opció de prorrogar fins al 2019, condicionat a la seva presència al primer equip o de marxar cedit. El curs passat ja va estar de préstec al Girona, tot i que amb una presència testimonial, ja que només va jugar tres partits; això sí, va ser present en la festa de l’ascens a primera divisió del club de Montilivi. Enguany ha hagut de tornar a la disciplina blaugrana fins que ha trobat lloc al Reus que buscava polivalència al costat esquerre.

López Garai, alerta