Per acabar, el Lleida

El Barça B acabarà avui els partits de preparació estrenant-se al Miniestadi contra el Lleida (20 h, BarçaTV). El conjunt de Gerard López buscarà la tercera victòria de la preparació contra el conjunt blau, que arriba després de derrotar un equip de segona A, el Reus.

El Barça B ha tingut dificultats en els dos últims partits de pretemporada; contra el Terrassa va caure derrotat (2-1), en el partit de copa Catalunya mentre que contra el Girona va mostrar una bona cara (2-2) fins que van entrar les rotacions.

El conjunt blaugrana volia arribar en aquest punt de curs amb la plantilla força encarrilada, però, mentre la preparació física avança, als despatxos hi ha pocs moviments. A banda de la sortida de Juan Cámara, els blaugrana van confirmar la renovació del migcampista Braima Fati per dues temporades. Tot i l’ampliació del seu contracte, la intenció del conjunt blaugrana és cedir-lo a algun equip perquè agafi rodatge i minuts. Als blaugrana encara els falten quatre o cinc jugadors per fitxar.