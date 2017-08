L’ambició de qui somia

De look atrevit i evidents trets asiàtics, la presència del japonès Aozora Kishimoto, més conegut com a Ao, no passa desapercebuda sobre el terreny de joc. I encara menys quan la pilota arriba als seus peus. Jugador elèctric i desequilibrant, l’extrem japonès és un futbolista atrevit a l’hora de buscar l’un contra un. El mateix atreviment que va demostrar quan va decidir fer les maletes i deixar el seu país en direcció a Barcelona per mirar de triomfar en el futbol europeu.

Lluny encara de complir el somni de convertir-se en futbolista professional –probablement mai el complirà–, Ao no ha perdut, però, l’ambició que el va dur a deixar el seu Japó natal als 18 anys per embarcar-se en una aventura en un país i una cultura totalment diferents: “Està clar que encara no s’han complert les expectatives amb les quals vaig marxar, però no em rendeixo”, explica el jugador, que enguany desitjava fer el salt cap a tercera divisió després de tres anys en diferents equips de la primera catalana. “Volia jugar en algun equip de tercera però no m’ha sortit cap oferta. Tot i això, em motiva molt el projecte del Júpiter, que té com a objectiu l’ascens de categoria”, confessa. I és que el fitxatge per al conjunt de la Verneda, un dels històrics del futbol català i que aspira a tornar a tercera una temporada després d’haver-ne baixat, no deixa de ser un pas endavant més en la seva encara curta carrera, que és el que sempre ha volgut. S’ho ha guanyat, després de fer un bon any a les files del Sant Cristòfor, la gran revelació del grup 2 de primera catalana.

“Des que estic aquí he millorat molt, sobretot defensivament. Cada dia intento aprendre’n una mica més”, explica el jugador, que a banda de les sessions amb el seu equip també s’entrena pel seu propi compte mentre ho combina amb l’estudi d’idiomes i algun treball puntual. “Ve amb una predisposició brutal a treballar, escoltar i aprendre. Estem intentant que treballi més per dins, perquè estava acostumat a jugar d’extrem i a quedar-se una mica més despenjat, però estem molt contents amb ell”, diu el seu nou tècnic, Alberto Fernández, que el defineix com un futbolista “elèctric i de molta qualitat tècnica”. “Té molta capacitat per desbordar i, a més, quan toca, també té pausa per combinar amb els companys”, hi afegeix el preparador. Amb 22 anys i en la seva 4a temporada en la categoria, un històric com el Júpiter podria ser el trampolí que Ao fa tant temps que busca. Un pas més en el camí per complir un somni que encara sembla molt lluny.