Sortint del confort

“L’única vegada que vaig jugar a tercera divisió les coses no em van sortir com esperava per culpa de les lesions, i sabia que si no hi jugava aquest any ja no hi jugaria.” Qui ho explica és Sergi Arranz, un dels grans protagonistes de la primera catalana en els últims anys. De fet, el davanter figuerenc ha estat el màxim golejador de la categoria en quatre ocasions i amb tres equips diferents –amb el Montcada, l’Horta i el Martinenc–. Enguany, però, després d’aconseguir l’ascens amb l’Horta, el davanter ha decidit sortir de la zona de confort i tornar a provar sort en una nova experiència a tercera divisió.

“No ho sento com una necessitat ni com una espina clavada perquè cada any he tingut propostes per jugar a tercera, però sí que la de l’Horta era la millor oportunitat”, confessa Arranz, que se sent còmode en el conjunt barceloní i no ha sentit la necessitat de marxar: “És preferible un club conegut que anar a un lloc que no conec.” I és que Arranz és d’aquells jugadors que rendeixen més quan se senten còmodes i protagonistes. I en l’Horta ho va ser el curs passat i no sembla que la seva situació en l’equip hagi de canviar. “Al Nacho el conec de sis mesos que vam coincidir en el Peralada, i aquí, en l’Horta, sé que puc ser protagonista i ser important. Intentarem treballar al màxim per aconseguir l’objectiu de la salvació”, afegeix el davanter, conscient que enguany aquest ha de ser l’objectiu de l’equip.

Pitxitxi el darrer curs amb 24 dianes, Arranz ha mantingut unes xifres similars en les últimes temporades amb l’excepció de l’any a tercera amb el Cerdanyola. Fa dos cursos, per exemple, en va anotar 23 amb el Martinenc; l’any anterior, 21 en la seva primera etapa en l’Horta, i amb el Montcada el davanter va establir la seva millor marca personal, amb 27. Tot i això, Arranz mai ha sentit la necessitat de provar sort en projectes més ambiciosos, entre altres motius perquè entén el futbol com una afició. “La meva vida la tinc molt clara: soc dentista i la meva prioritat és la feina. El meu objectiu és acabar muntant una clínica dental. I si ho puc compaginar amb el futbol, molt millor”, reconeix el golejador, que també valora que a l’Horta només s’entreni tres dies i a partir de les nou de la nit. “A vegades, quan fa deu hores que treballes és dur haver d’anar a entrenar-te, per això és important també que hi hagi un bon ambient al vestidor”, explica el davanter, a qui, a pesar de les expectatives generades en els darrers anys, no el preocupen en absolut les xifres: “Jo jugo a futbol perquè m’agrada; com menys penses en els números, millor. En el futbol hi juguem onze, i tot depèn dels companys. Si l’equip competeix bé, els gols arribaran.” Paraula de golejador.