David Concha, la primera alternativa per a l’extrem

El Barça va trobant lloc als jugadors amb els quals no compta aquesta temporada. Mohammed Ezzarfani, que va arribar aquest estiu procedent del Badalona, i Adrià Vilanova jugaran el curs vinent en l’Hèrcules en qualitat de cedits. Com molts altres jugadors, tots dos havien de ser peces per al segon filial blaugrana, però el fet de no haver-se format ha obligat el club a buscar una fórmula per a les seves sortides.

Nombrosos equips de segona B estan contactant amb el conjunt blaugrana per incorporar jugadors cedits, a causa de l’overbooking en la plantilla, i en els pròxims dies es desencallaran més sortides.