El Girona enforteix l’eix

Marc Muniesa es va convertir ahir a la tarda en l’onzè fitxatge del Girona per competir a primera divisió. El club de Montilivi va confirmar la incorporació del central lloretenc, de 25 anys, que arriba en qualitat de cedit per l’Stoke City de la Premier League. Muniesa ja va ser ahir a la tarda a Olot, però els seus primers minuts els disputarà avui en l’amistós a Reus (a les 7). Muniesa es va vestir de curt, però únicament va fer una mica de carrera contínua amb el preparador físic, Jordi Balcells, abans de l’Olot-Girona. Machín l’ha d’acoblar tan ràpidament com pugui en una demarcació –l’esquerra de l’eix– que ara mateix està coixa per la lesió de Juanpe, el dretà a qui el tècnic va situar el curs passat per l’esquerra (el pla B va ser Pablo Marí, que ja no és a la plantilla).

La incorporació de Muniesa, tal com va confirmar Quique Càrcel aquesta setmana, era una prioritat des del dia de l’ascens a primera, però les negociacions s’han allargat molt més del que s’esperava: “Els equips anglesos són molt potents econòmicament i nosaltres no hi podem competir a hores d’ara, per això hem hagut de fer molta feina de desgast en les converses amb l’Stoke, i Muniesa també ha hagut de fer un esforç volent venir des del primer moment”, va dir el director esportiu sobre el lloretenc durant la roda de premsa de presentació d’Aleix Garcia i Boulaya, dimecres passat. Dels cinc cedits que de moment té el Girona, Muniesa és el primer que no arriba via Manchester City.

Un perfil diferent

Amb l’arribada de Muniesa, el Girona ja té sis centrals, però continua pendent de la sortida de Kiko Olivas i d’una arribada més. El lloretenc, però, aportarà un perfil diferent a Pablo Machín, ja que Muniesa no compleix el perfil de jugador de gran alçada al qual està acostumat Pablo Machín per dominar el joc aeri. De fet, el selvatà serà el central més baix de la plantilla. Per les seves capacitats físiques, Muniesa destaca més per la seva velocitat i la capacitat de corregir qualsevol desajust defensiu que no pas per la seva força. Format a la Masia, la sortida de pilota, amb joc de combinació i amb canvis d’orientació, és un altre dels punts forts del seu joc. A més, Muniesa serà, de moment, l’únic central esquerrà de la plantilla. Una condició més que el converteix en gran candidat a ocupar la posició de central esquerre, ja sigui en l’esquema de tres centrals o, si s’escau, amb defensa de quatre (amb el Barça B també va demostrar que pot jugar de lateral esquerre). Per guanyar-se la titularitat, la competència sobre el paper de Muniesa serà Juanpe, que ha estat tota la pretemporada lesionat. En els últims amistosos, Machín ha situat a l’eix esquerre l’uruguaià Andrés (jugarà al Peralada) i Kiko Olivas (la seva continuïtat a la plantilla no és clara).

Progressió estroncada