Un altre cop de mà del City?

En paral·lel als partits de pretemporada, el Girona continua treballant a ple rendiment en la confecció de la plantilla. Els fitxatges han anat arribant amb comptagotes –divendres es va anunciar l’últim, el de Marc Muniesa, cedit per l’Stoke City–, però encara en falten uns quants per acabar de tancar l’equip dirigit per Pablo Machín. Una de les línies que vol reforçar la direcció esportiva és la davantera, una posició que ara mateix només disposa de Christian Stuani i Marlos Moreno. En aquest sentit, el Girona podria rebre en les pròximes hores la cessió de Tobi Olarenwaju, Larry, Ayobami Kayode, atacant nigerià de 24 anys que la temporada passada va ser el màxim golejador –i escollit millor jugador– de la lliga austríaca amb l’Àustria de Viena (17 gols). Kayode, d’1,74 m d’alçada i 64 kg, arribaria a Montilivi com a cedit pel Manchester City, que s’hauria imposat a altres clubs anglesos com ara el Newcastle i el Watford pel seu fitxatge. L’operació encara no és oficial, però ahir ja circulava una fotografia del jugador al costat de l’Etihad Stadium –l’estadi del City–, a més d’una publicació a les xarxes socials de la seva parella en què confirmava el fitxatge del futbolista pel club anglès i la posterior cessió al Girona. Kayode ja no va anar convocat ahir en el partit de l’Àustria de Viena contra el LASK Linz.

Un gran aliat