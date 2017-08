La lliga ha de començar dissabte?

La millor notícia va ser el resultat, tot i que el 0-0 no és precisament un marcador per tirar coets i encara menys veient la pretemporada que està signant el Girona. La pitjor, és que dissabte ja comença la lliga. A l’equip de Machín li aniria bé un temps mort no pas d’un minut com el bàsquet, sinó de dues o tres setmanes. A la plantilla li falten encara quatre o cinc peces bàsiques –tot just ahir va debutar Muniesa– i a l’equip, molt de rodatge. El Reus va ser millor pràcticament en totes les facetes del joc i si no va guanyar és perquè té un dèficit de definició. Similar al del Girona? No. El Girona, a banda de falta d’eficàcia, té el problema afegit que no genera joc.

El Reus, molt millor

Si en la primera part hagués aparegut un coreà, un senegalès o un marcià al camp del Reus sense tenir ni idea de quin era l’equip de primera i quin el de segona, en el descans no hauria tingut cap dubte que els de superior categoria eren els que vestien de roig i negre. El bany del Reus al Girona en el primer acte va ser tan evident als ulls de tothom com preocupant des de l’òptica gironina. Els de López Garai van fer mal triangulant i jugant a futbol i els de Machín no van fer ni pessigolles amb el joc directe. Però fins i tot per actitud, el Reus va ser superior i els seus jugadors van arribar abans que cap rival a pràcticament totes les pilotes dividides. L’únic argument que va tenir el Girona en els primers vint minuts per evitar que el rival el maregés amb la pilota va ser cosint a faltes els locals. Fins que l’àrbitre va dir que ja n’hi havia prou i va decidir treure’s la targeta groga de la butxaca per evitar que el partit s’escalfés. Machín, que teòricament havia posat en dansa un onze amb més jugadors que feien més pinta de titulars que no pas els que va fer jugar el dia abans a Olot, devia arribar molt capficat al descans. Tot i que el resultat era el de menys, el 0-0 va ser un mal molt menor per al Girona, que va veure perillar molt seriosament la porteria en tres ocasions: Iraizoz va estar providencial en la primera en un un contra un amb Ricardo Vaz (23’), Edgar va rematar fora després de trencar la cintura a Bernardo (30’) i altre cop Ricardo Vaz ho va provar des del vèrtex i el xut es va perdre arran de pal (33’). El Girona no va fer absolutament res en atac i l’única vegada que la pilota va estar dins l’àrea en disposició de ser rematada, Stuani i Marlos es van fer nosa.

Millora poc perceptible

Almenys els primers minuts després del descans van ser elèctrics. L’àrbitre, a instàncies de l’assistent, va invalidar un gol a Marlos, que va endreçar una passada d’Alcalá (48’). La rèplica del Reus va ser immediata amb Campins partint per l’eix el mig del camp i la defensa del Girona amb una paret amb Carbonell que el va deixar sol davant Iraizoz, però va rematar fora. L’intercanvi de cops estava servit i feia la sensació que el Girona tenia més espurna. De fet, Marlos va donar mastegat el 0-1 a Stuani, però l’uruguaià va rematar al pal quan el més fàcil semblava que era ficar-la a dins (51’). Van ser els millors moments del Girona, tot i que només sis minuts mal comptats. Quan el joc es va asserenar i els locals es van tornar a associar en curt, el Girona va patir.

Canvi de sistema