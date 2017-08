El Girona es regala autoestima

Ja se sap que les pretemporades serveixen per al que serveixen, però el Girona necessitava fer una espècie de clic per treure’s el mal gust que fins ahir havien deixat les setmanes de preparació prèvies a l’imminent debut a primera divisió. I que Aday Benítez alcés el trofeu de guanyador del 41è Costa Brava va acabar sent un fet rellevant malgrat que l’1-0 en si ni servirà per sumar tres punts ni serà cap pas cap a la permanència. Sí que va ser una bona dosi d’autoestima gairebé imprescindible per a un equip que acumulava 300 minuts sense marcar i un sol triomf en els vuit enfrontaments previs. I derrotar el Manchester City, encara que sigui en un duel de germanor, sempre vesteix. Tothom sap que dissabte serà una història totalment diferent, però segurament els més de 10.000 que ahir van ser a Montilivi van sortir de l’estadi veient les coses de manera diferent a com les veia quan hi van entrar.

Amb un sol punta

Machín va fer un onze amb només quatre cares noves respecte a l’any passat: Iraizoz sota els pals; Bernardo i Muniesa a l’eix i Stuani a dalt. En els carrils, el mig del camp i la segona línia, tot eren vells coneguts. La disposició va ser una mena de 3-4-2-1, amb la medul·lar molt poblada perquè és la zona de batalla on moltes vegades es perden els partits. Segurament també va ser la raó per deixar Stuani tot sol a dalt. Això i el fet que a Pablo Machín a hores d’ara no li sobren precisament davanters. Si el tècnic del Girona va posar en dansa un equip titular amb jugadors que poden tenir força números per jugar dissabte d’entrada contra l’Atlético de Madrid, Pep Guardiola va optar per equilibrar l’onze del City amb titulars indiscutibles i jugadors no tan habituals. El partit va tenir un ritme acceptable, però ni punt de comparació amb el que tindrà el que es jugarà d’aquí a tres dies contra un dels rivals més competitius del món i que segur que sotmetrà el Girona a una exigència física enorme. Ahir, dels disset jugadors blanc-ivermells que van disputar el matx, només Maffeo va posar les revolucions més enllà del límit. El català va protagonitzar el duel del partit amb Sané i li va guanyar gairebé tots els duels directes, que van ser moltíssims. El nivell del català –escollit millor jugador del torneig– va ser perquè el City es penedeixi d’haver-lo cedit aquí.

Un gol decisiu