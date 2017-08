A partir d’ara ja tot és transcendent

Des que el Girona és en la Lliga de Futbol Professional (temporada 2008/09), mai havia fet una pretemporada tan dolenta, numèricament parlant, com la que acaba de tancar: només dues victòries i sis gols a favor en nou amistosos. La gran sort és que en tots els partits de preparació, la transcendència és zero. El període de prova, però, ja s’ha exhaurit i a partir d’ara cada partit i cada resultat tindrà una transcendència màxima. Començant pel de dissabte a Montilivi, contra l’Atlético de Madrid.

“La línia de treball és molt bona, però estaria bé començar a guanyar algun partit.” La frase és d’Aday Benítez l’endemà que el Girona perdés a Puertollano contra el Getafe (1-0) en l’amistós que possiblement hagi fet més nosa que servei de tots: viatge de 800 quilòmetres, gespa impracticable i 40 graus de temperatura. Tot i la intranscendència dels resultats, la plantilla necessitava alguna cosa positiva a què aferrar-se i guanyar autoestima. L’equip encara va continuar amb dubtes el cap de setmana següent, amb un doble 0-0 a Olot i a Reus. Finalment, la visita del Manchester City va servir per aconseguir precisament això que buscava Aday i els seus companys: un triomf contra un equip de Champions, porteria a zero, to físic notable, bones sensacions. I els plusos afegits que el debut del Girona a primera divisió i la visita de l’Atlético posarà tothom amb les revolucions al límit: al vestidor i també a la graderia.

Tres partits a Anglaterra

El Girona va ser dels últims equips a posar-se en marxa. Va fer un primer entrenament el 14 de juliol, una minestada de dos dies a Peralada i del 20 al 28 es va tancar en règim de concentració a la ciutat esportiva del Manchester City. L’estada a Anglaterra va tenir tocs surrealistes, perquè el Girona va haver d’amagar els quatre cedits del Manchester City (Pablo Maffeo, Aleix Garcia, Douglas Luiz i Marlos Moreno) perquè no tenia el permís oficial dels citizens. No els va poder utilitzar en els dos partits amb públic contra el Nottingham ni l’Oldham, tot i que és possible que Machín els pogués veure en acció en el duel a porta tancada del 22 de juliol contra el Huddersfield, ascendit aquest any a la Premier (1-0). El Girona va tancar la gira amb una victòria i dues derrotes, però va estar molt condicionat –sobretot en l’amistós contra el Nottingham– per les limitacions: a banda de no poder fer jugar els quatre del City, les lesions de Carles Planas i de Juanpe Ramírez van deixar el tècnic amb molt poc marge de maniobra, fins al punt que en el partit jugat al City Ground de Nottingham, jugadors que havien estat substituïts van tornar a sortir a la gespa en la segona meitat.

El gol, el problema