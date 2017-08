Del futbol al virtual

A Santaló el coneix l’aficionat del Granollers i qui hagi seguit el futbol de base del Girona i de l’Espanyol. A Kolderiu el segueixen 141.000 persones a YouTube. Darrere d’aquests noms professionals hi ha la mateixa persona, aquella que va decidir canviar la mirada de la seva carrera: del porter que es veia amb possibilitats de ser professional a una estrella dels videojocs gràcies a la seva habilitat amb el FIFA d’EA Sports. I no una habilitat qualsevol, Santaló ha estat el jugador més regular d’Espanya i un dels cent més regulars del món fora del circuit professional.

Kolderiu va passar a ser Carles Santaló en un vídeo que va penjar al seu canal de YouTube i en el qual va explicar tot el seu camí futbolístic fins a arribar a ser on és ara. “Vaig acabar odiant el futbol. La meva experiència com a futbolista professional”, era el títol. “Explicar la meva experiència m’ha ajudat moltíssim. Al final ensenyes que això no és un món tan maco, i està bé que la gent ho sàpiga”, reconeix en aquest diari Santaló, que en el vídeo explica les frustracions d’un noi que a l’Espanyol i al Girona va veure acabades les seves il·lusions de ser futbolista professional. Després del desengany i, fins i tot, de voler retirar-se, va acabar al Granollers, on l’any passat va ser el porter suplent i va arribar a jugar set partits en la lliga. “Pel que he vist, el futbol de tercera divisió és el que he volgut sempre. Gent que és bona però que té vida fora del futbol. M’ho puc prendre com un hobby, però entrenant-me gaudeixo moltíssim”, admet Carles Santaló. I, a més a més, ho pot compaginar amb el videojoc, la seva prioritat actual.

Exigència

Kolderiu no és ni un jugador de FIFA professional ni un youtuber professional. “De moment no ho necessito, perquè tinc 19 anys i estic estudiant; prefereixo que això avanci i els diners ja arribaran”, explica, tot i que admet que hi ha youtubers amb les seves mateixes visites que s’hi guanyen la vida. Però sí que s’ha convertit en una referència a Espanya. Durant l’any juga quaranta partits durant el cap de setmana i està inclòs dins d’un rànquing setmanal que l’ha fet ser el jugador més regular a l’Estat i un dels cent al món. I com es compagina aquesta vida amb la de jugar els caps de setmana? “Quan juguem a casa no passa res. Juguem diumenge a les 12 del migdia, vaig a dormir a les 12 o a la 1 i dormo vuit o nou hores tranquil·lament. En els desplaçaments llargs sí que a la nit he de recórrer a la cafeïna per no adormir-me mentre jugo”, explica. Santaló i Kolderiu han trobat, de moment, l’equilibri perfecte pel qual tornar a estimar el futbol i créixer en el virtual: “Futbolísticament, el meu objectiu és afermar-me a la tercera divisió, perquè ja no vull ser professional; i pel que fa a la resta, continuar creixent per anar millorant.”