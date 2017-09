L’impuls necessari

Tot projecte incipient necessita tranquil·litat i confiança per créixer. En futbol, un món impacient, només les victòries permeten treballar amb l’ambient idoni, i per això el Nàstic, que estrena aquesta temporada l’etapa de Lluís Carreras a la banqueta, busca la primera victòria del curs. En el primer partit, contra l’Almeria, va ser superat per l’equip andalús, més fet (0-1), i, en el segon, va tenir capacitat de reacció per empatar contra un Reus que havia començat millor (1-1). El tercer és aquesta tarda, contra un dels equips que parteix com a favorit per a l’ascens, l’Sporting, que la temporada va baixar des de primera. L’equip asturià, entrenat per Paco Herrera, ha mantingut el bloc de la campanya passada i l’ha reforçat amb futbolistes experimentats en la categoria, com ara Bergantiños, Rubén García i Pablo Pérez, i amb el retorn del punta Scepovic.

A Lluís Carreras no l’espanta el potencial de l’Sporting, que encara no ha rebut cap gol i que ja està a la zona alta gràcies al 2-0 contra el Lugo de la setmana passada. El tècnic del Nàstic assegura que el seu equip pot guanyar qualsevol rival, sobretot si fa el que toca tant amb la pilota com sense, si manté la intensitat i si té convicció i encert en la rematada.

El Nàstic té set baixes per afrontar el partit d’aquesta tarda. Carreras no va avançar quin porter, Perales o Barragán, ocuparà el lloc de Dimitrievski, concentrat amb la selecció macedònia. Tot fa pensar, però, que serà el primer, que ha entrat en les convocatòries dels dos primers partits. En principi, Kakabadze, també amb la seva selecció, serà substituït per Suzuki, mentre que a Tejera el podria rellevar Muñiz.