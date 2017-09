Vulnerables al Tartiere

El Reus va estar irreconeixible ahir al Carlos Tartiere. L’equip roig-i-negre, que la temporada passada va fer de la competitivitat, la solidesa i la regularitat les seves grans senyes d’identitat, es va mostrar vulnerable, amb llacunes defensives fora de l’habitual, i va caure derrotat de manera clara contra un Oviedo que va aprofitar, gràcies a la qualitat dels seus futbolistes ofensius, les concessions del rival. A més, quan va tenir alguna bona ocasió per entrar en el partit li va faltar encert. El Reus haurà d’esperar a la quarta jornada per aconseguir la primera victòria de la temporada.

I això que el partit no va començar malament per a l’equip de López Garai. Ben situat, buscava tenir la pilota i la feina circular si la tenia. A més, va protagonitzar la primera acció ofensiva destacada. Borja Fernández va rebre una bona pilota interior, es va adonar pel retrovisor que Máyor estava en bona situació i li va fer una gran assistència d’esperó. El davanter centre va picar la pilota mirant de superar Juan Carlos, que estava molt a prop, per sobre, però el porter local va reaccionar amb encert (11’). De mica en mica, però, l’Oviedo va anar controlant el duel, capitanejat per l’exroig-i-negre Ramon Folch i amb les dues bandes, amb Saúl Berjón i i Diegui Johannesson, molt actives. A més, va aprofitar algun passadís interior concedit pel Reus, com ara una acció en què la bona passada en profunditat de Saúl no va ser completada per Diegui per l’oposició d’Edgar Badia (20’). Eren minuts d’insistència ofensiva de l’Oviedo, que va posar dues pilotes seguides a l’àrea del Reus, la segona de les quals, de Linares, va ser rematada de manera espectacular per Toché amb un xilena molt estètica i efectiva, impossible per a Badia (26’). Poc després del gol, el Reus va tenir una oportunitat immillorable per empatar. Máyor va aprofitar una indecisió dels centrals, els va prendre la pilota i es va quedar sol davant Juan Carlos, que li va endevinar el xut (30’). El Reus havia perdonat l’empat i, poc després, va estar a punt d’encaixar el segon. Primer en una acció ofensiva de l’Oviedo, que va trobar massa espais, completada per Linares amb un xut ras desviat per Edgar Badia (40’). I, just abans del descans, amb una pèrdua de pilota de David Haro que els locals van convertir en un atac ràpid i vertical que Diegui va completar amb un xut desviat davant el porter.

En la segona meitat, l’Oviedo va sortir endollat i el Reus, adormit. Així, Pucko va guanyar la partida per la dreta a un Álex Menéndez molt tou i va fer una centrada al primer pal que va trobar la rematada de Toché, que va marcar el segon (48’). El partit se li posava molt costa amunt al Reus, que va buscar més construcció al mig del camp amb Juan Domínguez i que va situar Ricardo Vaz més enganxat a Máyor, pas previ a substituir-lo per Edgar i jugar amb dos puntes purs. Després que Saúl tingués el tercer a tocar en un altre regal visitant, ara d’Olmo, Ricardo Vaz, abans de marxar al vestidor, i Edgar no van tenir encert quan el Reus es va apropar més a l’àrea rival. Els roig-i-negres, però, no van trigar a diluir-se del tot, amb més errades defensives, com la pèrdua de pilota de Gus Ledes a la frontal de l’àrea que va acabar amb falta sobre Rocha. L’exjugador del Nàstic va executar el llançament i va superar Edgar pel seu pal per arrodonir el marcador (88’).