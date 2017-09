Qüestió de desencert

El Nàstic es va acomiadar ahir de la copa tot just començar després de perdre en la tanda de penals contra un Lugo molt més encertat des dels onze metres. Si el partit havia de servir al Nàstic per refer-se de la golejada de dissabte passat contra l’Sporting, els grana hauran de buscar la dosi de moral i confiança que necessiten divendres al terreny de joc del Cadis.

No va ser un bon partit del Nàstic, al qual va faltar continuïtat i convicció. I això que el començament no va ser dolent, amb els jugadors connectats i directes. Així, van protagonitzar una llarga jugada ofensiva que va començar a la dreta amb una centrada de Tete Morente des de la línia de fons i que va acabar a l’esquerra. Allí, Javi Jiménez, el millor dels grana, va fer una assistència al primer pal que va rematar, avançant-se als centrals, Manu Barreiro a gol (5’). Poc després, una altra jugada amb els mateixos protagonistes i una gran rematada del davanter al travesser (13’). De mica en mica, però, el Nàstic va perdre velocitat i verticalitat, i li van començar a faltar idees. A més, en els primers atacs del Lugo van aflorar molt ràpidament els nervis en la rereguarda grana. I, en un córner mal rebutjat, Guille Donoso va engaltar la pilota a la frontal i va superar Perales (20’). Ara era el Lugo el que controlava el partit, tot i que sense fer res de l’altre món en atac. El Nàstic, lent i previsible, tampoc, més enllà d’un córner assajat que Suzuki va rematar sobre un bosc de cames.

Javi Jiménez era el que donava més aire als grana, i seva va ser una de les accions més destacades del segon temps. Va anar avançant des de l’esquerra i, com que no li sortia ningú al pas ni hi havia ningú a la rematada, va acabar dirigint-se a la porteria i va xutar amb poc angle. Roberto estava atent (56’). Les ocasions de gol eren escasses, però repartides. A l’altra àrea, l’omnipresent Javi Jiménez va rebutjar enganxat al pal la rematada de Campillo després d’un córner (66’). En el tram final del partit, el Nàstic semblava més interessat a evitar la pròrroga, ja que va augmentar la intensitat, i Barreiro i, sobretot, Molina amb una rematada de cap que el porter visitant va atrapar sobre la línia (79’), van estar a punt de fer gol. També va ser clara l’última ocasió dels 90 minuts, ja en l’afegit, quan Sergio Gil va completar una bona jugada ofensiva de l’equip visitant amb un xut des de molt a prop que Perales va rebutjar a córner (93’). La pròrroga només es va animar en el tram final, quan Barreiro, gràcies a una centrada de Morente, i Omar Perdomo, amb una paret i un xut desviat, van buscar el gol. Entremig, un contraatac de l’equip visitant també hauria pogut ser decisiu. Perales, però, va desviar el xut d’un ràpid Polaco. Els penals eren, per al Nàstic, l’última oportunitat per acabar amb bones sensacions un partit gris. Però ni així. Perdomo, Perone i Javi Jiménez van fallar els llançaments i al Lugo només li’n van caldre tres per passar eliminatòria.