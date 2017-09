El Gavà trenca relacions amb l’empresa Huno

Nou canvi de rumb en el Gavà. La junta directiva del club blaugrana va anunciar ahir amb un comunicat que trencava de manera unilateral les relacions amb l’empresa Huno 2016, que fins ara gestionava el club tant econòmicament com esportivament. L’entitat gavanenca va prendre la decisió pels nombrosos incompliments que considera que s’han produït per part de l’empresa gestora des de la seva arribada. La decisió posa punt final així a una història que va començar l’estiu del 2016, just en plena promoció d’ascens.

L’empresa Huno, amb l’empresari argentí Hugo Grgona al capdavant, va arribar al Gavà després de la marxa de la marca de roba esportiva Hummel, que fins aleshores havia treballat braç a braç amb el club. Des de l’arribada d’Huno, però, els problemes amb els impagaments van ser una constant. Tant que finalment van acabar amb el descens administratiu de categoria. Després del descens, la dimissió del president Maniega el 16 de juliol semblava posar punt final a tots els problemes de l’entitat i que l’empresa Huno tindria via lliure per dur a terme el pla desitjat. Però la situació no va millorar, tot al contrari. Als problemes amb la tramitació de les fitxes dels jugadors, s’hi va afegir la dimissió de Joan Mármol, el tècnic escollit per dirigir la nau al principi d’estiu, que va plegar fart de les promeses incomplertes. I ahir, finalment, la junta del Gavà va decidir posar punt final a la relació amb Huno.

Al vespre hi va haver una reunió entre membres de la junta directiva –dos dels quatre que la componen– i alguns socis, encapçalats per l’exdirectiu Lluís Santos. S’hi va parlar de les principals accions que cal fer a curt termini per intentar reconduir la situació d’un club en estat crític però que torna a estar en mans dels seus socis.