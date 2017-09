Oxigen al Carranza

El Nàstic necessita una victòria com l’aire que respira. En el futbol hi ha poca paciència i els nervis afloren ràpidament. El grana, després de tres jornades, són cuers amb un sol punt i el 0-4 de l’últim partit contra l’Sporting al Nou Estadi encara cou. És per això que li urgeixen els punts, i els buscarà avui en un camp complicat, el Carranza. El Cadis viu una situació oposada. Ha aconseguit set punts, és molt sòlid –només ha encaixat un gol– i arriba al duel amb la càrrega de moral de la victòria en el partit de copa de dimarts, contra l’Almeria. El Nàstic, en canvi, va caure en els penals.

“Això no para, hem d’estar preparats”, va afirmar Lluís Carreras, que ha de gestionar la càrrega que suposen tres partits en només sis dies. El tècnic grana té clar que la victòria és per al seu equip més que una necessitat: “Hem de guanyar, ho volem fer. Ho hem intentat tot, però fins ara no ho hem aconseguit. Estic desitjant guanyar el primer partit perquè tot es veu diferent.” Carreras avisa que el Cadis és un equip molt complet, molt treballat defensivament i que, en atac, rendibilitza els gols que marca. Per contrarestar-ho, el tècnic maresmenc vol veure un Nàstic “junt i difícil de batre” i que tingui alegria en atac, en què es demostri “tot el que els jugadors porten dins”.

Les baixes continuen sent un dels grans problemes del Nàstic en l’arrencada de la lliga. Carreras recupera els dos internacionals, Dimitrievski i Kakabadze, en condicions de jugar després del periple amb les seves seleccions, però no recupera cap dels lesionats que té últimament –tampoc Sergio Tejera– i, a més, perd respecte als últims partits Stéphane Emana, que té una lesió muscular.