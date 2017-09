Recordi’n el seu nom

Amb 16 anys acabats de fer durant la pretemporada, Clàudia Pina ja seria una jugadora consolidada al primer equip si això li hagués passat fa deu anys. Ara, amb un futbol estatal cada vegada de més nivell i amb un Barça professionalitzat i ple d’estrelles internacionals, la situació de la prometedora davantera és la més lògica per la seva edat: després de deixar molt bones sensacions en la pretemporada del primer equip, Pina seguirà creixent amb el filial a segona divisió.

En un estiu complicat per al planter blaugrana per la marxa de diverses jugadores joves a la recerca d’una oportunitat a primera divisió que el Barça no els podia oferir a curt termini –entre les quals, alguna de molt dolorosa, com la de la defensa Laia Aleixandri, que dissabte va debutar com a titular amb l’Atlético–, Fran Sánchez va comptar amb nou jugadores del filial en l’inici d’una pretemporada marcada per l’absència de bona part de les jugadores del primer equip que es trobaven disputant l’europeu. I entre totes elles, un nom va destacar per sobre de totes: amb vuit gols, Clàudia Pina es va presentar en societat i es va guanyar, juntament amb la migcampista Anna Torrodà, que Sánchez comptés amb ella fins al final de la pretemporada. “Tant la Clàudia com l’Anna s’ho han anat mereixent en cada entrenament i partit, aquesta és la dinàmica que han de tenir”, va explicar el tècnic, satisfet amb l’actuació de les més joves: “Durant la pretemporada han mantingut el nivell de les jugadores del primer equip i ara el que han de fer és seguir treballant i esforçant-se perquè estiguin preparades quan les necessitem.”

Un graó per sobre