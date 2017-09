Lluís Carreras, destituït com a tècnic del Nàstic

El Nàstic ha tingut menys paciència que mai i només han passat quatre jornades perquè el tècnic, Lluís Carreras, hagi estat destituït. El consell d’administració del Nàstic ha comunicat la decisió a primera hora de la tarda, l’endemà de la derrota dels grana al camp del Cadis (2-0). Just després d’arribar en tren a Tarragona, Carreras s’ha dirigit a les oficines del Nou Estadi, on estaven reunits els dirigents, i ha rebut la notícia. Rodri, tècnic del filial, i Santi Coch es fan càrrec provisionalment de l’equip.

Amb Carreras a la banqueta, el Nàstic només ha aconseguit el punt del derbi de la segona jornada al a Reus i ha caigut a casa contra l’Almeria i l’Sporting i al terreny de joc del Cadis. A més, està eliminat de la copa després de caure dimarts passat en la tanda de penals contra el Lugo. Carreras va ser fitxat a l’estiu per començar un nou projecte, però ja hi van haver algunes discrepàncies en la confecció de la plantilla, i algunes alineacions, a part dels resultats, no han agradat gaire en el consell d’administració.