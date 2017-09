El gran repte de cada any

Per cinquena temporada, el Barça juvenil afronta el repte de competir en la Youth League, contra els millors equips del continent. L’estrena, com li passa al primer equip, serà avui contra la Juventus, en un duel que es disputarà a les 4 de la tarda al Miniestadi (en directe per BeIN Sports) i d’entrada gratuïta per a tothom.

En el punt de mira hi haurà, com sempre, la final four del mes d’abril a Nyon, on els blaugrana es van proclamar campions al 2014, en la primera edició, i on també van arribar la temporada passada, tot i que van ser eliminats en les semifinals pel Salzburg. Serà el tercer any de Gabri com a entrenador del juvenil A, que enguany presenta una plantilla molt diferent respecte a la temporada passada i amb algunes mancances, com ell reconeix: “L’equip ha canviat molt i hem de buscar solucions a aquestes dificultats amb què ens trobem aquest inici de temporada. Tots sabem que, pel perfil de jugadors i tal com la plantilla està estructurada, ens costarà i ens està costant fer molts gols, però d’alguna manera hem de trobar solucions per altres bandes.”

En l’inici de lliga, el juvenil ha sumat un empat a casa (2-2) i un triomf sobre la botzina (0-1), i buscant precisament més gol, Gabri podria comptar per al duel d’avui amb les novetats de Carles Pérez o Abel Ruiz, que tot i estar ja plenament integrats en la dinàmica del Barça B, ahir es van entrenar a les seves ordres. També ho van fer Oriol Busquets i Jorge Cuenca.

Per tot plegat i per l’experiència dels dos últims anys, el tècnic de Sallent és conscient que “és molt complicat arribar a la final four”, però deixa clar que l’equip “lluitarà i té molta il·lusió per aconseguir-ho i repetir-ho”. Pel que fa als rivals, Gabri va avisar que “el grup és difícil”, i de la Juventus va dir que “és un equip molt semblant a la Roma, amb qui ens vam enfrontar fa dos anys, que juga amb un 4-4-2 i que físicament és molt fort”.