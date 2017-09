Proesa del Gavà derrotant un altre candidat

El Gavà sembla llençat després d’haver-se alliberat als despatxos de la càrrega que els suposava l’empresa Huno que fins la setmana passada gestionava l’entitat. Amb el tècnic del juvenil, Álex Lozano, l’equip ha guanyat dos dels equips favorits de la competició: fa quatre dies va ser el Prat (1-2) i, ahir, l’Hospitalet (1-0). Els riberencs van acusar una errada al principi de la segona meitat per encaixar la primera derrota de la temporada.

En el primer temps, els dos equips van protagonitzar un partit molt obert amb molta profunditat i diverses ocasions. Tant Aliaga com Pol Busquets van haver d’intervenir diverses vegades. El segon temps va ser completament diferent i va estar marcat per la diana dels blaugrana. Pipo i Álvaro van pressionar en la sortida de la pilota de l’Hospitalet i, fruit d’aquesta pressió, el porter riberenc va cometre una errada que va deixar el davanter del Gavà en posició franca per marcar. Amb el gol al sarró, els locals van cedir tot el protagonisme al rival i van dedicar-se a defensar. Ripoll, això sí, va poder canviar el signe del partit però no va encertar en un cara a cara amb el porter. El Gavà va continuar defensant-se amb ungles i dents i va acabar amarrant els punts.