Sergi Moreno, de l’infern al cel en un minut

Sergi Moreno va passar en pocs segons de la desesperació a l’èxtasi. De fallar un penal a marcar en la jugada següent l’1-2 que donava els tres punts a l’Ascó. Novament, el tram final del partit i l’estratègia van ser letals per al Sant Andreu, que no arrenca.

L’Ascó es va avançar en el 10’ gràcies a un atent Héctor García, que va controlar una passada llarga i va superar Segovia, massa avançat. Poc després, l’assistent va anul·lar per fora de joc el que hauria estat l’empat, de Dani Guerrero. La mateixa fi va tenir un gol aconseguit per Óscar minuts després. L’equip riberenc, en canvi, va reaccionar als dos ensurts, fruit d’un major domini local, amb un xut d’Héctor García al travesser. El Sant Andreu va ser més intens en el tram final del primer temps i això es va traduir primer en l’empat, de Juanma després de rematar una falta picada per Alcover (36’), i una opció del jove Ferran, que Sergio va aturar.

En el segon temps, els locals van controlar la pilota però sense generar perill, més enllà d’algun xut llunyà. I, en el tram final, Segovia va refusar un penal xutat per Moreno, però en el córner posterior el mateix davanter es va rescabalar amb el gol del triomf.