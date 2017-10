El Cornellà i el Mestalla empaten en un duel vibrant

Uns últims minuts bojos al Nou Municipal, en què qualsevol equip hauria pogut guanyar, van permetre al Cornellà i al València Mestalla aconseguir un punt que els manté tots dos ben situats a les portes de les places de fase d’ascens.

El partit va començar dominat pel Cornellà. Als deu minuts, l’àrbitre va anul·lar un gol a Fito Miranda per falta en la seva rematada. Tot seguit, un contratemps en forma de lesió del porter visitant Ángel va propiciar el primer canvi del partit en el València Mestala. Passaven els minuts i el Cornellà era clar dominador del partit, tot i que les ocasiones no arribaven. En el minut 33, Enric Gallego es va treure de la màniga un fort tret que va donar al travesser, en una de les accions més clares. A prop del descans, Marc Caballé va tenir el gol en les seves botes. Després d’una centrada d’Enric, va rematar per sobre del travesser.

Després de la represa, el filial valencià es va avançar amb un servei de cantonada que el local Enric Gallego va pentinar i la pilota es va ficar al fons de la xarxa. A partir d’aquí, i com durant pràcticament tot el partit, els de Jordi Roger van continuar pressionant i Enric va estavellar una pilota al travesser. En el tram final de partit, amb un Cornellà bolcat en l’atac, els locals van empatar amb un tir potent de Sascha. Quatre minuts més tard, en un contracop de llibre, Rafa Mir va tornar a posar el València Mestalla per davant en el marcador. I Néstor, en el 85’, va situar el 2-2 definitiu amb un potent xut des de fora de l’àrea.