El Manlleu aparta Albert Santanera del primer equip

A la reunió de la junta directiva a última hora de la nit que es va celebrar al Municipal de Manlleu van haver-hi arguments a favor i en contra d’acomiadar Albert Santanera. El tècnic va insultar diumenge passat greument els àrbitres del partit contra la Muntanyesa (1-5) davant les càmeres de televisió en unes declaracions que han rodat per totes les ràdios i televisions nacionals i estatals i ahir va posar el seu càrrec a disposició de l’entitat. La resposta del club ha estat apartar-lo del primer equip, obrir-li un expedient sancionador però mantenir-lo dins de l’estructura del club, ja que consideren que la feina feta pel tècnic fins ara ha estat imprescindible pel funcionament del global de l’entitat.

“No justificarem mai de la vida declaracions d’aquest tipus i reiterem les disculpes perquè no és la imatge que un club de futbol base vol donar”, va declarar ahir el president Eduard Marginet després de la reunió amb la seva junta. “Però volem reconduir la situació. Ell ha comès una errada i el portarem a disculpar-se davant dels àrbitres i davant de la Federació”. Santanera era l’entrenador del primer equip des del març del curs passat quan va intentar salvar l’equip –sense èxit– del descens a la tercera divisió però el curs passat ho va ser del filial i prèviament havia coordinat el futbol-11. “Per a clubs petits com nosaltres, és molt complicat trobar homes de club que facin la bona feina que ha fet en la coordinació i entrenant equips. No volem que una errada, tot i que ha estat molt greu, signifiqui que trenquem del tot. Ha treballat moltíssim i molt bé per a nosaltres”. Ara el ja exentrenador del primer equip espera una sanció del comitè de competició que el podria inhabilitar per entrenar durant mesos.

A partir d’ara l’equip serà dirigit pels ajudants de Santanera: Jordi Salvanyà i Nil Tomàs.