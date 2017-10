Contribució necessària

El Reus necessita millorar en l’aspecte golejador si vol aspirar a objectius més ambiciosos que la permanència. Fins ara, l’equip d’Aritz López Garai només ha marcat sis gols en els deu partits disputats i, després de la derrota de diumenge passat contra el Rayo Vallecano, que va tallar una ratxa de sis partits seguits sense perdre, s’ha situat a tres punts de les places de descens i a cinc de les de fase d’ascens. Els sis gols del Reus els han marcat dos migcampistes –Gus Ledes, màxim golejador, que n’ha fet tres, i Juan Domínguez, autor d’un gol– i dos davanters centre, Máyor i Lekic, amb una diana cadascun. El Reus troba molt a faltar les aportacions golejadores, i més regularitat, dels cinc futbolistes que ocupen les dues posicions ofensives de banda en el 4-3-3 de López Garai: Juan Cámara, Ricardo Vaz, David Haro, David Querol i Fran Carbia. Cap d’ells no ha marcat cap gol encara. Dels sis gols fets per l’equip roig-i-negre, només el de Juan Domínguez al terreny de joc del Sevilla Atlético ve d’una assistència d’un extrem, concretament de Fran Carbia.

Aritz López Garai ha donat minuts a tots cinc, que són els futbolistes que han tingut més rotacions i substitucions. El més habitual és que els que comencen el partit no l’acabin. El tècnic basc va començar confiant, sobretot, en Juan Cámara i Ricardo Vaz. David Haro va ser titular dues vegades després per fer parella primer amb Ricardo i després amb Cámara. Últimament, la parella d’extrems preferida per López Garai és la formada per David Querol i Fran Carbia, que ha jugat d’inici en tres dels quatre últims partits. Les rotacions per la jornada intersetmanal van fer que Cámara i Ricardo fossin els titulars a Osca. Haro, en part perquè ha tingut algun problema físic, fa cinc partits que no juga.

Després de la derrota contra el Rayo Vallecano, caldrà veure si López Garai fa canvis en els extrems diumenge a Almeria. Davant els madrilenys, només van jugar Querol i Carbia, ja que el primer no va ser substituït i el segon va ser canviat per un punta buscant més presència en atac.