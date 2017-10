Tota la confiança en Rodri

Ja feia dies que es veia que Antonio Rodríguez, Rodri, relleu del destituït Lluís Carreras després de la quarta jornada i anunciat en principi com a tècnic interí, tenia tota la confiança de la direcció esportiva i del consell d’administració del Nàstic i que, amb l’equip en dinàmica positiva, no trigarien a anunciar que compten amb ell fins al juny. Ahir al vespre el club tarragoní va anunciar en un comunicat que ha arribat a un acord amb el tècnic barceloní per tal que dirigeixi l’equip tarragoní fins al final de la temporada, amb una més d’opcional. Rodri signarà un contracte professional per continuar al capdavant del cos tècnic grana. El Nàstic té previst fer la presentació del nou estatus de Rodri dilluns en una compareixença amb el president.

Rodri, que va debutar en la cinquena jornada i va agafar l’equip grana cuer amb un punt de dotze possibles, n’ha aconseguit 10 en els cinc partits dirigits, amb onze gols a favor i cinc en contra. Ara el Nàstic ha sortit de la zona de descens i ocupa la dissetena posició. Diumenge a la tarda, contra l’Alcorcón al Nou Estadi, buscarà la tercera victòria seguida.

Rodri de 46 anys i exjugador del Nàstic –hi va militar a segona B la temporada 1993/94–, ocupava, des de l’estiu, la banqueta del filial grana, la Pobla de Mafumet, al qual va arribar avalat per l’experiència com a tècnic de l’Olot a segona B i tercera. També tenia experiència a segona A com a ajudant de Raül Agné al Girona i al Saragossa. Amb el tècnic de Mequinensa també va entrenar el Cadis, a segona divisió B.