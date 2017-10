I encara li’n falten

L’inici de temporada ha estat prou positiu per al Badalona. Els escapulats s’han tret de sobre un tram de calendari inicial prou complicat mantenint-se a una distància prudencial de la zona de promoció d’ascens (a tres punts). Tot plegat ho han fet amb algunes absències importants que no han afectat el rendiment de l’equip. “Darrerament, traient el segon partit, contra el Peralada, hem tingut un bon nivell, però a l’equip li queda marge de millora”, reconeix l’entrenador Manolo González. “Depenent dels reforços que arribin en el mercat d’hivern [està previst que s’hi incorpori Hèctor Camps] o que altres jugadors vagin agafant rodatge, l’equip encara té camí per recórrer”, afegeix. El lesionat Robusté o jugadors com ara Querol i Serramitja, que s’estan recuperant de lesions, han de pujar el nivell de la plantilla. “Ara l’objectiu és que l’equip competeixi bé. Això ens aproparà a la victòria. En general els partits són molt igualats, i hem de mantenir la solidesa defensiva per continuar sumant”, explica el tècnic.