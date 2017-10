El passat com a referència

Després d’una victòria el sol sempre brilla més, però a Vilassar de Mar tampoc estan per llançar coets. Amb només dos triomfs i tres gols marcats, l’equip maresmenc és cuer després d’un mal inici de campionat. Una situació que, passat el primer quart de competició, comença a ser preocupant, tot i que els homes de Manel Moya ja estan bregats en més batalles com aquesta. I en aquests casos, l’experiència és un grau: “Cada temporada és un món, però tenim l’experiència de l’any passat. Ens veiem capaços d’aguantar la pressió per acabar sortint d’aquesta situació”, explica Ramon Rovira, que, a punt de fer els 29 anys, és un home experimentat en la categoria.

L’any passat, en la jornada 10, el Vilassar estava en una situació pràcticament idèntica a la d’enguany –en zona de descens i amb només sis punts– i finalment se’n va acabar sortint gràcies a una segona volta espectacular. Una experiència que ajuda a construir un relat en què la tranquil·litat i la paciència intenten imposar-se a les presses en un equip necessitat. I més després d’una victòria –per la mínima, com en l’altre triomf del curs–: “Guanyar sempre reconforta, però més en la dinàmica que portem. Sabem que tenim un marge, però també és cert que el nivell cada any és més alt i no podem pensar que sempre podrem fer com l’any passat”, prossegueix l’extrem dels maresmencs, autor del gol contra el Granollers, un dels tres marcats pel Vilassar en tot el curs.

La poca productivitat golejadora està sent un dels hàndicaps de l’equip en aquest inici de lliga, tot i que per a Rovira aquest no és el principal maldecap: “Els números són els que són, però no ens preocupa la falta de gol. Els que fa anys que som a la categoria sabem que el més important és defensar bé. Si mantens la porteria a zero sempre tens possibilitats de guanyar, i de moment aquesta és la nostra principal deficiència.”

Però un altre dels motius per a l’esperança al Xevi Ramon és que, tot i els mals resultats, l’equip ja ha deixat enrere la majoria de favorits del campionat. Ara, en el segon tram de la primera volta, el Vilassar s’enfrontarà amb la majoria dels rivals directes en la lluita per salvar la categoria. “No és un consol, però sí que érem conscients que teníem un calendari molt difícil per començar la lliga”, explica Rovira, que confia a capgirar la situació al més aviat possible. “No hem de pensar en l’any passat, sinó a fer els deures al més aviat possible. Per això treballem cada setmana”, va afegir.