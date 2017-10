El Girona perdona i cau en els penals

Quan perdones ho pagues car. Això és el que li va passar al Girona ahir al camp del Llagostera en els quarts de final de la copa Catalunya, un partit en el qual els gironins van desaprofitar un grapat d’ocasions clares i van acabar caient en la tanda de penals. En la loteria dels onze metres va acabar sent decisiu el porter llagosterenc Juan Flere, que després d’aturar-ho tot durant el partit va ser capaç de parar l’últim llançament de Marlos –va enviar la pilota al pal– i de marcar el definitiu 6-5, i va classificar el Llagostera per a les semifinals del torneig. Tot i quedar eliminats, el Girona almenys no va patir cap lesió i va poder donar protagonisme als jugadors menys habituals, com David Timor, que va disputar els seus primers minuts de blanc-i-vermell després de superar una lesió en un dit del peu.

Tot i que la pluja va respectar la nit, el partit va començar amb un ambient fred i poc sorollós –el municipal va tenir una fluixa entrada, d’uns 300 aficionats–. El Girona va continuar apostant pel seu habitual sistema de joc, amb la principal novetat de Marlos Moreno. Amb el central Bambo Diaby com a únic integrant del Peralada en l’onze titular, els de Pablo Machín van tenir el domini de la pilota des de bon començament, tot i que els costava més del compte connectar amb el duo atacant format per Michael Olunga i Larry Kayode. Pel que fa al Llagostera, es mostrava ben situat damunt del terreny de joc i tampoc renunciava a l’atac, com en una jugada d’estratègia finalitzada per Javi Chica, que va estar a punt de sorprendre el porter Bounou.

Les reduïdes dimensions del municipal retallaven el recorregut dels jugadors de banda del Girona, que col·lectivament es mostrava imprecís en l’última passada i tampoc estava còmode en el joc interior. Tot i així, els visitants van gaudir de dues ocasions claríssimes pràcticament consecutives, dos mà a mà de Kayode i Olunga que sempre van trobar la intervenció del porter Flere en última instància, amb els peus.

El Llagostera tampoc s’arronsava i, a més de pressionar el rival molt a munt, continuava insistint en la pilota aturada, ja fos en córners o en faltes laterals. Llavors el partit va entrar en una fase de poques ocasions, fins que Mojica va tenir l’última de clara de la primera part amb un xut amb la cama esquerra a dins de l’àrea que va tornar a aturar el jove Flere –habitualment juga amb el filial de primera catalana, a més d’anar convocat amb el primer equip–, ahir omnipresent. Olunga tampoc va estar encertat en el refús, enviant la pilota al cos d’un defensor.

I així es va arribar al descans, amb un empat a zero que ho deixava tot obert de cara en la segona meitat.

Tot continua igual