A dalt de tot en grogues

Sis a San Mamés, cinc a Balaídos i quatre en l’últim duel a Montilivi, contra el Vila-real. Són les tres jornades en què el Girona ha superat la mitjana de targetes grogues per partit, fixada ara en 3,5. El conjunt blanc-i-vermell és l’equip de primera divisió que més amonestacions acumula, amb 28 grogues en vuit partits. Sense ser l’equip que més faltes comet (o com a mínim que li sancionen els àrbitres) perquè en té tres per sobre –el Getafe, el Vila-real i el Leganés–, el conjunt de Pablo Machín és al capdamunt de tot en targetes ensenyades pels àrbitres. Encara no ha acabat cap partit amb inferioritat numèrica, perquè no li han ensenyat cap vermella, però l’acumulació de grogues ja comença a tenir efectes en l’equip de Montilivi. Dilluns, els gironins visitaran el Deportivo a Riazor (21 h) sense el seu màxim golejador, Cristhian Stuani, el segon jugador de la lliga que tanca el primer cicle d’amonestacions després de Maxi Gómez (Celta).

Hi ha tres equips que acumulen menys de la meitat de grogues que el Girona, i onze dels vint clubs de la màxima categoria no han arribat encara a la vintena de targetes. El Girona n’ha vist 28 –la meitat per fer caure un rival en la disputa de la pilota–, i això que no és l’equip amb més faltes castigades. Una dada significativa és la diferència amb el Getafe –un altre equip que ha pujat a primera– respecte a la relació entre el nombre de faltes comeses i les targetes. El conjunt de Pepe Bordalás ha fet divuit faltes més que el de Pablo Machín, però en canvi acumula onze grogues menys. El Girona és el quart equip que més faltes comet (128) i el cinquè que més en rep (116), segons dades recollides per la Lliga de Futbol Professional.

Douglas, entrar i groga