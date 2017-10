Ratxa frenada a Terrassa

La ratxa triomfal de l’Ascó va quedar liquidada a Terrassa. Vuit triomfs consecutius després, els verds van sumar un punt contra el conjunt vallesà, que està fart d’empatar. Cinc empats consecutius han deixat els de Cristian Garcia en la mitja taula.

El partit hauria pogut tenir un guió radicalment diferent en els primers segons, quan l’àrbitre va perdonar una falta clara a un central de l’Ascó quan Daisuke encarava a Sergio López al balcó de l’àrea. Era l’últim home, però no només no va ser expulsat, sinó que no va ser castigat ni amb falta. Allà va començar un reguitzell d’accions que van crispar un Olímpic molest amb la permissivitat als visitants, dins i fora l’àrea. Els homes de Cristian García, però, volien centrar-se en el futbol. Nils, en un córner, va firmar l’avís previ al gol local dels egarencs. El va firmar Raúl Torres, que va rematar de primeres amb l’esquerra una bona acció de Daisuke per la dreta.

Lluny d’esperonar l’Ascó, el gol local va donar més autoritat a un Terrassa que va buscar el segon. Civil i Raúl Torres van avisar, però quan la lògica feia preveure que era qüestió de minuts que arribés el 2-0, Sergi Moreno va inventar-se una genialitat. Del no-res, d’una pilota elevada que va rebre d’esquena, va treure’s una volea a la mitja volta que va superar Ortega per acabar entrant per l’escaire. Era la primera rematada entre els pals dels de Santi Castillejo.

Després de la represa, els visitants van intentar guanyar metres amb jugades a pilota aturada, però ràpidament els egarencs van refer-se i van aconseguir portar la iniciativa. L’Ascó, però, es defensava amb ordre, i limitava els seus atacs en accions aïllades al contraatac. El Terrassa va intentar-ho de totes les maneres possibles, però els seus atacs, sovint precipitats, no van tenir l’encert que sí que va tenir un Ascó que manté el somriure després d’un partit en què va patir de valent.