Retorn a la Terra

El Nàstic havia viscut aquesta setmana en un núvol. L’1-5 aconseguit al Nuevo Arcángel i el fet que l’equip hagués encadenat dues victòries per primer cop aquesta temporada, feia que els tarragonins esperessin avui l’Alcorcón amb la moral ben alta. La situació del rival, que encadenava cinc derrotes, convidava a l’eufòria. Però fer supòsits a segona divisió és molt perillós, perquè entre el que es preveu i el que acaba succeint molts cops hi ha un abisme. El que va passar ahir ho testimonia. El Nàstic va rebre una derrota sense pal·liatius en el primer partit de Rodri com a tècnic no interí. Tot i que el resultat ho podria indicar, l’Alcorcón no va arribar a ser molt superior als grana, però va ser molt més efectiu, va aprofitar els contratemps del rival i també les concessions que va fer. Al final, Álvaro Peña, Dorca i Dimitru, amb els seus gols, van fer baixar la parròquia del Nou Estadi a la Terra. Tocarà alçar-se a Lugo.

El partit no va començar bé per al Nàstic, ja que en el primer quart d’hora el seu jugador més entonat, Uche, va ser substituït per problemes físics. Això va trastocar els plans del quadre tarragoní, que tot i això no va passar gaires angúnies. No controlava el partit, però el seu rival tampoc. Per trencar l’equilibri feia falta una errada, una individualitat o bé una mescla de les dues coses. Llavors, en el minut 20, va aparèixer Álvaro Peña i va deixar el Nou Estadi glaçat amb un golàs. El migcampista basc, que és l’home més entonat de l’Alcorcón, va etzibar un senyor xut des de la frontal que va anar agafant efecte i va acabar al fons de la xarxa. Els grocs, que s’havien estat tres partits sense marcar, trencaven d’hora aquesta tendència.

Amb el 0-1 el Nàstic va millorar. Va anar augmentant la seva presència al camp de l’Alcorcón i va acaparar les ocasions. Això sí, d’arribades clares, ben poquetes. Delgado va marcar en fora de joc i, poc abans del descans, Gaztañaga va engaltar un xut que es va passejar prop de la porteria visitant. Llavors, quan semblava que s’arribaria a la mitja part amb l’avantatge mínim de l’Alcorcón, va arribar la segona cleca. Una pèrdua de pilota del Nàstic va propiciar un bon contraatac dels madrilenys que va acabar amb un precís xut de Dorca. Pilota al fons de la xarxa. Tocaria remar contra corrent.

Tot pot empitjorar