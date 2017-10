L’encert guanya la insistència

Cara i creu en l’apassionant duel gironí que es va viure ahir entre l’Olot i el Llagostera, dos equips que arribaven a la cita amb moltes urgències en la classificació. Després d’un partit molt disputat en el qual el conjunt olotí va tenir més i millors ocasions, el Llagostera es va acabar enduent els tres punts gràcies a una gran efectivitat en atac i a un gol en el tram final de Toni Gabarre (85’) que va fer emmudir el municipal. Amb la victòria el Llagostera va enllaçar el segon triomf i surt del descens, mentre que l’Olot encadena dues derrotes consecutives i acaba la jornada com a divuitè classificat.

El partit va començar amb una primera aproximació perillosa de l’Olot, concretament amb una mitja volta de Pedro que va sortir alta, mentre que el Llagostera ho intentava des de la llarga distància mitjançant Leo Ramírez. Llavors, al quart d’hora de joc, el local Alfredo va tenir el gol a tocar després d’una jugada de contraatac iniciada per Blázquez, però l’extrem no va saber definir en l’un contra un amb el porter Marcos, que va intervenir providencialment amb els peus. El partit cada vegada era més intens, amb els dos equips movent amb criteri la pilota i també concentrats en defensa. Tot i així, els de Martín Posse disposaven de les millors ocasions, com una de claríssima de Marc Mas, que va enviar al travesser una falta des de la frontal. Pel que fa al Llagostera, amb el pas dels minuts va anar perdent presència al camp i només Lucas Viale –en un xut de rebot– inquietava mínimament la porteria defensada per Ginard. Però quan menys s’hi comptava l’equip dirigit per Òscar Álvarez es va avançar de penal després que l’àrbitre assenyalés una falta dins l’àrea sobre Guichón que va fer enfurismar el municipal. Leo Ramírez no va fallar des dels onze metres (37’) i va marcar el segon gol de penal aquesta temporada.

Després de la diana visitant l’Olot va reaccionar immediatament, primer amb dues rematades d’Ivan Guzmán i Masó que van anar fora i després amb un xut dins l’àrea de Marc Mas que va suposar l’empat a un –la rematada va rebotar en un defensor i va despistar Marcos– (44’). I així es va arribar al descans, amb un empat a un que ho deixava tot obert per a la segona meitat.

Uns sí, els altres no