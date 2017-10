Solucions d’urgència

En els malabarismes que ha hagut de fer Gerard López en l’inici de curs a causa de les lesions, bona part dels maldecaps se’ls ha endut amb el lateral dret. La baixa de Palencia, que encara no ha debutat aquesta temporada tot i que aquesta setmana sembla que estarà a punt per entrenar-se amb normalitat, ha provocat nombrosos canvis en la demarcació. “Sense ell ens està costant trobar l’encaix al lateral dret”, reconeixia recentment el tècnic. David Costas, Dani Morer i Rodrigo Tarín han estat els tres jugadors que han passat per aquesta posició en els deu partits de lliga.

“Partim de la base que Palencia és un dels puntals de l’equip i és el jugador cridat a ser titular en aquesta demarcació, per tant, solucionar una baixa com la seva és molt difícil”, explica el tècnic, que justifica les nombroses rotacions: “No és que ningú no m’hagi acabat d’omplir, simplement he volgut canviar en funció del rival, el nostre equip i les baixes que hem anat tenint.”

Tres homes