Punts forts a explotar

La copa Catalunya està de ple en la fase decisiva. Molts equips s’han quedat pel camí i els supervivents o bé afronten els quarts de final o bé ja estan classificats per a les semifinals, com és el cas de l’Horta i el Llagostera. Els altres dos equips que lluitaran per accedir a la gran final de la competició sortiran de les eliminatòries d’aquest vespre, a partit únic, entre el Vilafranca i el Nàstic i entre el Cornellà i el Reus. Per als dos de segona A és l’estrena en l’edició d’enguany de la competició, ja que els equips del futbol professional entren directament als quarts de final. El Vilafranca i el Cornellà, en canvi, han hagut de superar tres fases.

El Nàstic, vigent campió de la competició després de guanyar la final de l’edició passada, disputada a Olot, al Girona en la tanda de penals, visita el camp del Vilafranca. Com sol ser habitual per l’exigència i la pressió de la lliga de segona A, la copa Catalunya es manté en un segon terme per als tarragonins, més preocupats ara mateix per sortir de la zona baixa de la categoria de plata, i més després de la clara derrota de diumenge al Nou Estadi contra l’Alcorcón. El Vilafranca, per la seva banda, s’ha tret l’ansietat de sobre després d’un mal inici de lliga gràcies a les tres victòries de les tres últimes jornades. El tècnic del Vilafranca, Ivan Moreno, tarragoní i extècnic del juvenil i del filial del Nàstic, assegura que és un plaer jugar contra l’equip de la seva ciutat, però diu que estan motivats per vèncer.

Com el Vilafranca, el Cornellà intentarà aprofitar el fet de jugar a casa. Els verds tenen molt apamat el seu terreny de joc de gespa artificial, on miraran d’incomodar un Reus que, com el Nàstic, ja està més acostumat a la gespa natural. I això que tampoc queden tan lluny per als roig-i-negres els camps de segona B. L’últim partit de lliga regular en la categoria va ser fa disset mesos, precisament a Cornellà, on el Reus va aconseguir el títol de campió. El conjunt d’Aritz López Garai afronta el partit sabent que en la lliga està fent els deures, situat a la zona tranquil·la, mentre que el Cornellà fa tres partits que no venç.

Els quatre equips aprofitaran els partits d’avui per fer rotacions, sobretot els de segona A, que també faran jugar futbolistes dels seus filials.