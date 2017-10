El deute es liquidarà del tot al final de la temporada

La junta d’accionistes del Nàstic, celebrada ahir, va confirmar el bon moment que viu l’entitat tarragonina pel que fa als aspectes econòmic i social, que han d’ajudar per tal que, esportivament, l’equip continuï creixent amb el retorn a primera divisió com a objectiu principal. “El camí a primera ha començat, entre tots ho farem possible”, va afirmar el president, Josep Maria Andreu, que va assegurar que, gràcies al fet d’haver tancat l’últim exercici amb un superàvit d’1,2 milions d’euros i de tenir-ne un de previst d’1,1 milions en el nou pressupost –aprovat ahir i que puja als 12 milions d’euros–, el deute que arrossega l’entitat s’eixugarà del tot a final de curs. Quan l’actual consell d’administració va agafar les regnes de la SAE fa cinc anys, el forat era de 7 milions d’euros, que s’ha anat liquidant gràcies als superàvits i a les ampliacions de capital. “Són uns resultats econòmics històrics. El deute formarà part de la història”, va dir Andreu, que va explicar que el Nàstic té actualment 7.150 abonats i va anunciar que s’obrirà una botiga museu al centre de Tarragona i que es treballa per tenir una ciutat esportiva el curs 2018/19.