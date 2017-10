Ricardo Vaz estarà uns sis mesos de baixa per lesió

Ricardo Vaz es va fer mal diumenge a Almeria i ahir es va confirmar que té una lesió greu. L’extrem portuguès té trencats els lligaments encreuats del genoll esquerre i, tot i que la seva evolució marcarà els terminis exactes de recuperació, el club treballa amb la possibilitat que no torni a jugar aquesta temporada, ja que habitualment es necessiten al voltant de sis o set mesos per superar del tot aquesta lesió. Ricardo ha participat en deu dels onze partits, set com a titular.

Un mes sense Lekic

El davanter Dejan Lekic també es va lesionar a Almeria. Té un trencament fibril·lar al bessó de la cama esquerra i, segons els serveis mèdics del Reus, estarà quatre o cinc setmanes de baixa. Com que Máyor també està lesionat i en té per tres o quatre setmanes, Edgar és l’únic davanter centre pur disponible per a López Garai.