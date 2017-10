El Nàstic, endavant en la tanda de penals

VILAFRANCA: Gonzo, David, Fontanils (Sergi Pérez, 55’), Arnau, Via (Aday, 77’), Pla (Boira, 46’), Vives, Óscar Hernando (Peque, 71’), Abel Rita, Guti (Acedo, 69’) i Ton Ripoll (Boada, 79’). NÀSTIC: Bernabé (Perales, 71’), Dani Hernández, Jesús López, Zahibo, Eric, Stephane Emana (Rayco, 65’), Juan Muñiz (Carlos Blanco, 65’), Álvaro Bustos (Ivan Vidal, 65’), Suzuki (Adrián, 65’), Pol i Sandro (Jean Luc, 65’). GOLS: 1-0 (10’) Ton Ripoll. 1-1 (68’) Ivan Vidal. ÀRBITRE: Albelda Bárcena. T.G.: Óscar Hernando, Guti i Via; Zahibo. PÚBLIC: 400 persones.

VILAFRANCA 1 (1) NÀSTIC 1 (3) VILAFRANCA: Gonzo, David, Fontanils (Sergi Pérez, 55’), Arnau, Via (Aday, 77’), Pla (Boira, 46’), Vives, Óscar Hernando (Peque, 71’), Abel Rita, Guti (Acedo, 69’) i Ton Ripoll (Boada, 79’). NÀSTIC: Bernabé (Perales, 71’), Dani Hernández, Jesús López, Zahibo, Eric, Stephane Emana (Rayco, 65’), Juan Muñiz (Carlos Blanco, 65’), Álvaro Bustos (Ivan Vidal, 65’), Suzuki (Adrián, 65’), Pol i Sandro (Jean Luc, 65’). GOLS: 1-0 (10’) Ton Ripoll. 1-1 (68’) Ivan Vidal. ÀRBITRE: Albelda Bárcena. T.G.: Óscar Hernando, Guti i Via; Zahibo. PÚBLIC: 400 persones.

El Nàstic es va classificar per a les semifinals de la copa Catalunya després d’eliminar en la tanda de penals el Vilafranca, que va merèixer més sort, sobretot en una primera meitat en què, amb més encert, hauria pogut sentenciar l’eliminatòria.

Malgrat les dues categories de diferència, el Vilafranca va sortir amb força i no va trigar a fer el seu gol. Va ser una centrada des de l’esquerra de Guti que Ton Ripoll va rematar de cap des de l’àrea petita (10’). Uns minuts més tard, una altra centrada des de l’esquerra va ser rematada a la mitja volta per Óscar Hernando per sobre del travesser. El Vilafranca feia anar de bòlit la defensa grana, sobretot per la banda esquerra, ambVia i Guti molt actius. Un teva-meva entre els dos futbolistes i una centrada enrere rematada alta per Óscar Hernando van ser dues bones ocasions més dels locals. L’única acció amb cert perill en la primera part del Nàstic, que va jugar amb uns quants futbolistes del filial, va ser un cop de cap fluix de Stéphane Emana a centrada de Juan Muñiz.

En la segona part el Vilafranca, amb una plantilla tocada per les lesions, va acusar el cansament, mentre que el Nàstic va trobar molt oxigen en els sis canvis que va fer. Així, Ivan Vidal va marcar el gol de l’empat amb un xut creuat. Després, el Vilafranca ho va intentar de nou, sobretot amb un falta de Via i dues accions d’Aday. No va poder evitar, però, els penals, en què el Vilafranca, amb tres llançaments fallats –dos dels quals aturats pel porter Perales–, no va estar encertat contra un Nàstic que no en va errar cap.