Consolidació complicada

El Nàstic sembla tenir la parella de davanters ideal, complementaris i en un bon moment de forma i encert. Manu Barreiro, punta de referència, de lluita, d’aguantar pilotes i donar-les en el moment just, de convertir passades llargues i segones jugades en accions de profit, de rematades complicades, ha fet quatre gols i ha fet unes quantes assistències. Ikechukwu Uche, davanter de mobilitat, de buscar els espais, d’intel·ligència i ofici per llegir les jugades i rebre bones passades, d’alta capacitat de definició, és el màxim golejador de l’equip, amb sis dianes. Quan juguen de costat, les prestacions ofensives del Nàstic augmenten, tal com es va demostrar en la victòria del cap de setmana passat a Sòria, amb un gol de cadascun (1-2). Junts han fet 10 dels 18 gols que acumula el Nàstic.

La llàstima, però, és que els problemes físics d’Uche resten continuïtat a la parella. Contra el Numància, el nigerià va acabar lesionat i aquesta setmana s’ha sabut que té una lesió muscular al recte femoral de la cama esquerra. Tot i que el club prefereix no marcar-se terminis, demà serà baixa contra el Llorca al Nou Estadi i el més segur és que no es forci la seva tornada i que es perdi algun partit més, sobretot tenint en compte que aquesta temporada ja ha tingut una altra lesió muscular, la que es va fer contra l’Alcorcón al Nou Estadi i que el va obligar a perdre’s els tres següents compromisos. Uche va començar la lliga pitjor de forma que els seus companys per haver fet la pretemporada pel seu compte, donat que la seva renovació no es va confirmar fins poc abans de començar el campionat. Així, Uche ha participat en 11 dels 15 partits de lliga, amb 557 minuts en total. El nigerià ha jugat sencers els dos últims duels.

Manu Barreiro, per la seva banda, només s’ha perdut un partit, i ara n’encadena onze de complets. En total, ha disputat 1.163 minuts. Molt important per a Rodri, és el quart futbolista grana amb més minuts aquesta temporada, darrere de Xavi Molina, del porter Dimitrievski i de Javi Jiménez.