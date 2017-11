Un sotrac en el camí

La situació continua sent bona –en zona de promoció d’ascens i a només dos punts de la segona posició–, però l’Hospitalet passa un mal moment. Els de Xavi Molist viuen la pitjor ratxa de la temporada després de quatre jornades consecutives sense guanyar i les alarmes s’han començat a disparar en el conjunt riberenc. Amb l’objectiu de jugar la promoció d’ascens tant sí com no, els últims resultats no han agradat gens i, tot i que Molist és conscient de la situació, demana “tranquil·litat”.

“En general estem jugant bé, però els resultats no acompanyen. És una situació que encara no havíem viscut, però hem d’estar tranquils. És cert que podríem estar millor, però la situació és bona”, va dir el tècnic en la roda de premsa posterior a la derrota contra el Sant Andreu. Un partit que va representar a la perfecció la mala dinàmica que passa l’equip: en un partit igualat i sense gairebé ocasions de gol, un penal en el temps afegit va condemnar a la derrota el conjunt del Barcelonès. “Tots els equips passen males dinàmiques i aquesta és la nostra pitjor situació aquest any. Hem de mirar endavant i treballar més i millor”, hi va afegir el tècnic.

En els últims quatre partits, l’Hospitalet ha perdut més partits (tres) que en les primeres tretze jornades de campionat; una mala ratxa que no li ha fet perdre posicions, però sí que ha permès als seus perseguidors acostar-se a les posicions capdavanteres i ha provocat que l’Espanyol B destaqui gairebé definitivament al capdavant de la taula –només quatre punts separen l’Hospitalet del filial del Reus, desè classificat, mentre que l’Espanyol B ha agafat una distància considerable de quinze punts respecte als riberencs–. “Hem de revertir la situació com més aviat millor”, va dir Molist.

Per aconseguir-ho, el tècnic té clar que “cal animar els jugadors i reforçar tot el que han fet bé durant la temporada”; si no ho aconsegueix, però, l’Hospitalet podria sortir de la zona noble de la taula aquesta mateixa jornada.