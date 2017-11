Anoeta serà per sempre

Va passar. No és un somni. I quedarà per sempre. Havia de ser una eliminatòria més: d’aquelles en què el rival de segona B celebra la rauxa mostrada i agraeix l’oportunitat d’estar en un escenari i un moment incomparables a la rutina de la gespa artificial. Però va passar. No és un somni. I quedarà per sempre. El Lleida es va classificar per als vuitens de final de copa superant la Real Sociedad en una segona meitat apoteòsica en què va marcar tres gols, aixecant un resultat global de 0-3 al descans. Els blaus van lluitar contra els descreguts, contra el destí, contra la lògica i, fins i tot, contra ells mateixos. La fe va transformar l’equip dels problemes amb el gol (feia 550 minuts que no veia porta) en una màquina que, vestida de quadribarrada, va ser capaç d’empetitir una entitat de primer nivell en la lliga espanyola.

Bojan Radulovic, el noi del planter que va marcar el seu primer gol amb la samarreta del primer equip, va ser la cara visible de la fita amb la diana en el minut 87. Però el Lleida va viure unes muntanyes russes abans d’arribar a aquest minut. Primer va plantejar un partit valent però no li va sortir res. La primera meitat, a banda del quart d’hora inicial, en què va provocar dos córners i va estar a punt de marcar en una centrada de Musa (7’), va ser un maldecap per portar la pilota a un altre lloc que no fos la seva àrea. La Real controlava el xoc i arribava com volia. Raúl Navas (20’) va rematar un córner al primer pal que va aturar Diego Rivas. El porter també va salvar un xut de Canales des del vèrtex de l’àrea que va botar en la rapidíssima gespa d’Anoeta –aquest fet encara va dificultar més la tasca dels de la Terra Ferma– i Eneko va salvar el gol de Juanmi en el refús (22’). Dos minuts després, va arribar el primer gol local en una segona jugada que va provocar que quatre jugadors locals estiguessin sols dins l’àrea: un d’ells, Diego Llorente, va rematar amb el cap a gol. Si en la primera diana el Lleida no va mostrar gaire oposició, en la segona Juanmi tampoc va tenir gaires dificultats en una simple desmarcada a 40 metres de la porteria; la passada en llarg i una definició de manual davant del porter van fer la resta.

Sense presses