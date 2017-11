La història entre bastidors

El Lleida va escriure un nou capítol de la seva història amb l’apoteòsica remuntada que va protagonitzar contra la Real Sociedad, classificant-se per als vuitens de final. L’entrenador, Gerard Albadalejo, el defensa Eneko Satrústegui, el migcampista Manu Molina i els davanters Jorge Félix, Bojan Radulovic i Jordi Martínez expliquen com es va cuinar, entre bastidors, aquesta fita històrica.

Jordi Martínez: “La frase que es va repetir més va ser que s’hi havia de creure, i que si no hi crèiem, que no valia la pena jugar el partit.”