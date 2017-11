La dura tornada a la realitat

Mai no és fàcil per a un jugador jove assimilar les lloances de tothom i les portades de diaris. I la tornada a la segona divisió per a José Arnaiz està sent dura. Un inici fulgurant que va sacsejar la competició li va obrir les portes del debut amb el primer equip del Barça, però des d’aleshores no és el mateix. Arnaiz ha vist aturada en sec la seva producció golejadora i el filial blaugrana ho ha notat, perquè ofensivament ha perdut potencial i s’està quedant enrere en la classificació. Dimecres va tornar a participar amb el primer equip i va tornar a marcar, però el boom mediàtic i del debut ja ha acabat.

Arnaiz havia participat directament en set dianes en les primeres onze jornades (4 gols i tres assistències). Però des que va debutar amb l’equip de Valverde en la copa en l’anada dels setzens contra el Múrcia, en què també va marcar, només ha fet una assistència. “És un nano amb qui es pot parlar. Ell vol jugar i demostrar molt, però no ha de voler fer més del que tots esperem d’ell”, va reconèixer fa poc Gerard López, que va admetre que al jugador se’l notava un pèl ansiós. “Però la seva evolució és positiva. Ha de millorar el joc posicional, interpretar quan es pot córrer i quan no. Però és un home de la meva màxima confiança, un fitxatge pel qual vaig fer pressió al club perquè es produís. Un d’aquells jugadors que si no l’hagués fitxat el Barça, l’hauria fitxat la Juventus o el Madrid”, va assegurar. Dimecres passat va tornar a marcar amb l’equip de Valverde en la copa contra el Múrcia, i va trencar, així, una mala ratxa golejadora de sis partits seguits.